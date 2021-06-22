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Начались тактические учения ВМС Азербайджана

Начались тактические учения ВМС Азербайджана В Баку начались тактические учения с участием отряда боевых кораблей военно-морского флота, отряда кораблей боевого обеспечения и снабжения и морских пехотинцев.
Армия
22 июня 2021 г. 09:43
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
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В Баку начались тактические учения с участием отряда боевых кораблей военно-морского флота, отряда кораблей боевого обеспечения и снабжения и морских пехотинцев.

Как передает Report, целью проведения учений является проведение совместных боевых операций подразделений ВМС для предотвращения угроз против военно-политических и экономических интересов, защиты и охраны энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря, мониторинг нефтегазопроводов и др.

В ходе учений предусматривается совершенствование навыков командиров и штабов по организации боевой деятельности и управлению силами в бою, а также проверка готовности кораблей к выполнению боевых задач в одиночку и в составе тактической группы.

В ходе учений также будут выполнены задачи по уничтожению условного противника, вторгшегося в азербайджанский сектор Каспийского моря, восстановлению благоприятного оперативного режима и организации универсальной обороны.

Учения пройдут в два этапа и завершатся 23 июня.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi Dəniz Qüvvələrinin taktiki təlimləri başladı 

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