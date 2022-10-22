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Начались совместные учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

Начались совместные учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии В Турции начались командно-штабные учения "Eternity-2022" с компьютерной поддержкой при участии военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции
Армия
22 октября 2022 г. 14:20
Начались совместные учения военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии

В Турции начались командно-штабные учения "Eternity-2022" с компьютерной поддержкой при участии военнослужащих Азербайджана, Грузии и Турции.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Сообщается, что в ходе учений военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур выполнят задачи по организации охраны региональных экономических проектов.

Международные учения, проводимые с целью укрепления взаимного сотрудничества между вооруженными силами трех стран, продлятся до 28 октября.

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Версия на английском языке ФотоJoint military exercises of Azerbaijan, Turkiye and Georgia begin
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan hərbçilərinin birgə təlimi başlayıb

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