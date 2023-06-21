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Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих

Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих В соответствии с утвержденным планом, проводятся совместные учения "Alpan-2023" с участием военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана и Вооруженных сил Турции.
Армия
21 июня 2023 г. 19:47
Начались совместные учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих

В соответствии с утвержденным планом, проводятся совместные учения "Alpan-2023" с участием военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана и Вооруженных сил Турции.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Согласно сценарию проводимых в нашей стране учений, авиационные средства, совершив полеты с аэродромов базирования, выполнили задачи по поражению на дальней и ближней дистанции средств ПВО, командных пунктов управления
и объектов сосредоточения условного противника и другие эпизоды.

Основной целью учений является совершенствование теоретических и практических навыков личного состава, а также обеспечение взаимодействия подразделений и повышение их боеспособности.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye holding joint military drills
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə birgə təlim başlayıb

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