 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начались совместные летно-тактические учения "Сокол ТурАз - 2018" - ВИДЕО

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, в городе Конья начались совместные летно-тактические учения с участием военно-воздушных сил двух стран.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, основной целью проводимых учений является достижение взаимодействия военно-воздушных сил двух стран с проведением обмена опытом между Вооруженными cилами Азербайджана и Турции.

    На авиабазе в городе Конья состоялась торжественная встреча участвующих в учениях двух истребителей МиГ-29, трех штурмовиков Су-25 и личного состава Военно-воздушных сил Азербайджана.

    Выступавшие на церемонии встречи пожелали успехов каждому участнику летно-тактических учений, после чего состоялся обряд жертвоприношения. 

    Учения продлятся до 14 сентября.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi