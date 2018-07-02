Начались широкомасштабные учения Азербайджанской армии - ВИДЕО

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым, 2-го июля начались широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений Азербайджанской армии.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, к учениям привлечены до 20.000 личного состава военнослужащих, до 120-и единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30-и единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений, которые пройдут до 6-го июля, с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбоштурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.