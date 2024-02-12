Начались очередные учебные сборы с военнообязанными

В соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части начались очередные учебные сборы с военнообязанными.

В соответствии с утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым планом подготовки на 2024 год, в Н-ской воинской части начались очередные учебные сборы с военнообязанными.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Призванные из запаса военнообязанные после прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра были обеспечены военной формой и другими видами обеспечения.

В рамках сбора будут выполнены различные задачи в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и навыков военнообязанных.

Основной целью сборов с военнообязанными является совершенствование их боевых навыков, военной квалификации и опыта, а также знакомство с современным вооружением и военной техникой, имеющимися в арсенале азербайджанской армии, и освоение правил их эксплуатации.