В азербайджанской армии начались очередные учебные сборы

Начались очередные учебные сборы с военнообязанными

В азербайджанской армии начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

По информации ведомства, сборы проводятся в соответствии с планом подготовки на текущий год.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и др.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, а также совершенствование их практических навыков.