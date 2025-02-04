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В азербайджанской армии начались очередные учебные сборы

В азербайджанской армии начались очередные учебные сборы Начались очередные учебные сборы с военнообязанными
Армия
4 февраля 2025 г. 10:04
В азербайджанской армии начались очередные учебные сборы

В азербайджанской армии начались очередные учебные сборы с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

По информации ведомства, сборы проводятся в соответствии с планом подготовки на текущий год.

После прохождения соответствующей регистрации в штабе сборного пункта и врачебного осмотра военнообязанные были обеспечены военной формой и др.

Основной целью сборов является повышение уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, а также совершенствование их практических навыков.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi vəzifəlilərin növbəti təlim toplanışı başlayıb

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