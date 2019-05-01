Начались совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой - ФОТОРЕПОРТАЖ

Согласно Соглашению о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, 1 мая стартовали совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк-2019" с боевой стрельбой.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции, путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом.

К совместным учениям привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

Учения продлятся до 3-го мая.