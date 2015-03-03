​Начались азербайджано-турецкие совместные военные учения - ФОТО

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, начались совместные учения “TurAz Şahini 2015”. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства обороны Азербайджана.

Три истребителя ВВС Азербайджана МИГ-29, три СУ-25 и военно-транспортный самолет Ил-76 с целью участия в совместных учениях прибыли на авиабазу, расположенную в г.Конья.

В то же время, с целью участия в поисково-спасательных учениях “İŞIK-2015”, на авиабазу в этом городе отправились 4 военно-транспортных вертолета МИ-17 Военно-воздушных сил Азербайджана.

На учениях совместно с Азербайджаном и Турцией средства ВВС ряда стран отработают выполнение отдельных заданий, совместное планирование и выполнение операций, в том числе поисково-спасательных.

Учения продолжатся до 13 апреля.