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    ​Начались азербайджано-турецкие совместные военные учения - ФОТО

    Учения продолжатся до 13 апреля

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Согласно годовому плану военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, начались совместные учения “TurAz Şahini 2015”. Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства обороны Азербайджана.

    Три истребителя ВВС Азербайджана МИГ-29, три СУ-25 и военно-транспортный самолет Ил-76 с целью участия в совместных учениях прибыли на авиабазу, расположенную в г.Конья.

    В то же время, с целью участия в поисково-спасательных учениях “İŞIK-2015”, на авиабазу в этом городе отправились 4 военно-транспортных вертолета МИ-17 Военно-воздушных сил Азербайджана.

    На учениях совместно с Азербайджаном и Турцией средства ВВС ряда стран отработают выполнение отдельных заданий, совместное планирование и выполнение операций, в том числе поисково-спасательных.

    Учения продолжатся до 13 апреля. 

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