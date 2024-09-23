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В Грузии стартовали учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана

В Грузии стартовали учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана В Грузии начались компьютерные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.
Армия
23 сентября 2024 г. 19:11
В Грузии стартовали учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана

В Грузии начались компьютерные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур будут выполнять различные задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

Международные учения, проводимые с целью укрепления взаимного сотрудничества между Вооруженными силами стран-участниц, продлятся до 27 сентября.

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Версия на английском языке Фото‘Eternity-2024’ computer-assisted command-staff exercise starts
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan hərbi qulluqçularının komanda-qərargah təlimi başlayıb

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