В Грузии стартовали учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана

В Грузии начались компьютерные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.

В Грузии начались компьютерные командно-штабные учения Eternity-2024 с участием военнослужащих из Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе учений, состоящих из теоретической и практической частей, военнослужащие трех стран и представители соответствующих государственных структур будут выполнять различные задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов.

Международные учения, проводимые с целью укрепления взаимного сотрудничества между Вооруженными силами стран-участниц, продлятся до 27 сентября.