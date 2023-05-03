Начала работу международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева

В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии приступила к работе международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии приступила к работе международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Ректор Национального университета обороны, профессор, генерал-лейтенант Гейдар Пириев в своем выступлении рассказал об аспектах изучения политического наследия Гейдара Алиева и пожелал международной научно-практической конференции успехов в работе.

Генеральный директор Института систем управления Министерства науки и образования Азербайджанской Республики академик Али Аббасов, директор Научно-исследовательского института прикладной математики Бакинского Государственного Университета, действительный член НАНА академик Фикрет Алиев, профессор-консультант кафедры гуманитарных наук Военного научно-исследовательского института, доктор исторических наук доцент Мехман Сулейманов, заведующий кафедрой фундаментальных наук Военного научно-исследовательского института доктор технических наук, профессор, капитан I ранга Асад Рустамов рассказали о деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева во имя Азербайджана.

Международная научно-практическая конференция продолжается.