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    В Главном медицинском управлении Минобороны Азербайджана​ начала действовать горячая линия

    Горячая линия позволит получать оперативную информацию о раненых военнослужащих

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Начала действовать горячая линия в Главном медицинском управлении министерства обороны Азербайджана. Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

    Главное медицинское управление министерства обороны Азербайджана заявляет, что раненым и пострадавшим во время боев, проведенных в последнее время вдоль линии фронта, военнослужащим на высоком уровне оказывается всесторонняя медицинская помощь во всех медицинских учреждениях. 

    Для получения оперативной информации о раненых военнослужащих в течение суток в Главном клиническом госпитале министерства обороны действует горячая линия: 406-87-41.

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