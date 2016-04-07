В Главном медицинском управлении Минобороны Азербайджана​ начала действовать горячая линия

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Начала действовать горячая линия в Главном медицинском управлении министерства обороны Азербайджана. Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны.

Главное медицинское управление министерства обороны Азербайджана заявляет, что раненым и пострадавшим во время боев, проведенных в последнее время вдоль линии фронта, военнослужащим на высоком уровне оказывается всесторонняя медицинская помощь во всех медицинских учреждениях.

Для получения оперативной информации о раненых военнослужащих в течение суток в Главном клиническом госпитале министерства обороны действует горячая линия: 406-87-41.