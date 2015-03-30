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    ​Начальник управления МО: Азербайджан поддерживает Пакистан в урегулировании кашмирской проблемы

    В Центре обучения и образования Вооруженных сил состоялась очередная встреча рабочей группы Азербайджан-Пакистан

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Центре обучения и образования Вооруженных сил состоялась очередная встреча рабочей группы Азербайджан-Пакистан. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    На мероприятии приняли участие высокопоставленные офицеры обеих стран.

    Встречу открыл начальник Управления международного военного сотрудничества, генерал-майор Гусейн Махмудов. В своем выступлении он отметил, что между двумя странами существует традиционное сотрудничество по ряду вызывающих взаимный интерес вопросов: "Пакистан является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. После установления дипломатических связей между двумя странами в 1992 году в Баку было открыто постоянное представительство Пакистана, а в августе 1997 года в Исламабаде - постоянное представительство Азербайджана.

    Пакистан продолжает поддерживать Азербайджан в нагорно-карабахском вопросе. Азербайджан поддерживает Пакистан в урегулировании кашмирской проблемы".

    Директор Главного управления внешнего военного сотрудничества Объединенного штаба Пакистана, генерал-майор Ифтихар Вайн также выступил на тему отношений Азербайджана и Пакистана.

    Состоялись обсуждения по вопросам военного сотрудничества между странами.

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