Начальник управления министерства обороны отправлен в отставку

В связи с этим министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов подписал приказ

25 января, 2017 18:08

https://report.az/storage/news/b59c624bcb8072c57204dea51b144f66/c6388b45-5c7c-47f9-8997-432cd1a7f48d_292.jpg Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Начальник отдела материально-технического обеспечения Управления вооружения и техники Генштаба министерства обороны Азербайджана Эльхан Меджидов освобожден от занимаемой должности. Как сообщает Report, в связи с этим министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов подписал приказ. Согласно приказу, 57-летний Э.Меджидов отправлен в отставку.

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