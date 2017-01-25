Начальник управления министерства обороны отправлен в отставку

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Начальник отдела материально-технического обеспечения Управления вооружения и техники Генштаба министерства обороны Азербайджана Эльхан Меджидов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, в связи с этим министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов подписал приказ.
Согласно приказу, 57-летний Э.Меджидов отправлен в отставку.
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