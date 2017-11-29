Начальник штаба НАТО: Направления военного сотрудничества Азербайджана с НАТО очень широки

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан для НАТО очень важный союзник".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник штаба управления военного партнерства НАТО полковник Александр Шваб, прибывший в Баку для участия в "Днях НАТО", проводимых в Вооруженных силах Азербайджана.

Он напомнил, что Азербайджан и альянс наладили тесные связи с 1994 года: "Это долгосрочные отношения и считаются одним из самых важных связей на Южном Кавказе. Мы удовлетворены сотрудничеством в рамках проводимых в Азербайджане на протяжении 9 лет "Днях НАТО". Мы положительно оцениваем сотрудничество официального Баку с миссиями НАТО и многими аспектами его операций. Азербайджан показал, что является важным и ценным участником многих программ НАТО. Направления военного сотрудничества Азербайджана с НАТО очень широки".

По словам полковника, Азербайджан активно участвует в организованных со стороны НАТО программах по сотрудничеству в области образования и учений, а также в совместных программах, эффективных для специалистов: "Мы удовлетворены тем, что в Генеральном штабе НАТО представлены эксперты по всему альянсу".

Начальник штаба сказал, что основная цель визита в Азербайджан - это рассмотрение областей, в которых есть успешное сотрудничество.

Офицер по региону управления военного партнерства НАТО полковник-лейтенант Бахадыр Учар отметил, что на этом мероприятии самый важный вопрос заключается в проведении обмена мнениями в связи с проведенной работой. "Эти мысли очень полезны как для НАТО, так и для Азербайджана. Такие мероприятия создают хорошую основу для наших взаимоотношений".

Руководитель отдела Концепции оперативных возможностей полковник-лейтенант Томми Хирсти высоко оценил профессионализм азербайджанских военнослужащих. "Азербайджан присоединился к Концепции оперативных возможностей в 2004 году. Последние оценки показывают, что в целом всё очень хорошо организовано, формирования очень хорошо организованы в соответствии со стандартами НАТО", - сказал Т. Хирсти.

По словам офицера штаба Командования объединенных сил НАТО в Брунссуме майора Ионеля Бока, Азербайджан своими Вооруженными силами оказывает поддержку миротворческой миссии в Афганистане. Это началось проводимой Международными силами содействия безопасности (ISAF) миссией, в настоящее время называющейся "Решительная поддержка". НАТО положительно оценивает поддержку Азербайджаном операций в Афганистане, а также профессионализм в рамках миссии".