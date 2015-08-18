Начальник ГПС Азербайджана: В ближайшем будущем в пограничных водах приступят к службе 3 новых корабля

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ "Судостроительный завод государственной пограничной службы, который был сдан в эксплуатацию в прошлом году, вносит вклад в охрану морских границ".

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, командующий пограничными войсками генерал-полковник Эльчин Гулиев в интервью газете "Азербайджан".

Он отметил, что за счет завода значительно расширяются возможности защиты государственных интересов в пограничных водах: "В результате, повышается уровень охраны морских границ, обеспечения правил пограничного режима, безопасности инфраструктуры по добыче и транспортировке углеводородных ресурсов. Уже 4 корабля, построенных на заводе, охраняют наши морские границы. В ближайшем будущем в пограничных водах приступят к службе еще 3 новых корабля".