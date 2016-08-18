Начальник ГПС: На Каспии усилена защита нефтегазовой инфраструктуры

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в результате мероприятий, проводимых под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в нашей стране создана отвечающая современным требованиям сильная пограничная инфраструктура.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной пограничной службы, командующий пограничными войсками, генерал-полковник Эльчин Гулиев.

Он отметил, что охрана государственной границы Азербайджана обеспечена благодаря профессиональным кадрам, современному оружию и технике. По его словам, в соответствии со стратегией морской безопасности усилена защита нефтегазовой инфраструктуры на море, в морскую флотилию приняты самые современные корабли “Туфан” и “Шахдаг”, расширены возможности охраны государственных границ.

Э.Гулиев отметил, что Государственная пограничная служба успешно осуществляет деятельность по усовершенствованию инфраструктуры пограничной охраны, строительству и сдаче в эксплуатацию новых современных пограничных пунктов во всех военных частях и подразделениях, улучшению условий военнослужащих, укреплению материально-технической базы, оснащению новым оружием и техникой, что обеспечивает неприступность границ Азербайджана и служит интересам государства.