Начальник ГПС проверил боеготовность подразделений на линии соприкосновения войск с Арменией

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил боеготовность воинских частей и подразделений пограничных войск ГПС на территории Агстафинского района.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГПС.

Э.Гулиев встретился с личным составом в пограничных пунктах, ознакомился с работами по созданию пограничной оборонной и охранной инфраструктуры на линии соприкосновения с подразделениями вооруженных сил Армении, дал поручения по обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава.