Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана принял участие в заседании НАТО

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие во встрече Военного комитета Североатлантического Альянса в формате "Решительная поддержка", которая состоялась на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.
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