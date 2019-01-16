 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана принял участие в заседании НАТО

    © mod.gov.az

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие во встрече Военного комитета Североатлантического Альянса в формате "Решительная поддержка", которая состоялась на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi