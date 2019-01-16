Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана принял участие в заседании НАТО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие во встрече Военного комитета Североатлантического Альянса в формате "Решительная поддержка", которая состоялась на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны.