Начальник генштаба вооруженных сил Турции награжден военной медалью Азербайджана

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял начальника генерального штаба вооруженных сил Турции генерала Хулуси Акара.

Как сообщает Report, за услуги в развитии военного сотрудничества между двумя странами З.Гасанов вручил начальнику генштаба турецких вооруженных сил медаль "За заслуги в военном сотрудничестве" .

"Эту медаль буду постоянно носить на своей груди в знак азербайджано-турецкой дружбы и братства", - заявил Хулуси Акар.

Он пожелал успехов вооруженным силам Азербайджана.

Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между двумя странами.