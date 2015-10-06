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    Начальник генштаба вооруженных сил Турции награжден военной медалью Азербайджана

    Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял начальника генерального штаба турецких вооруженных сил

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял начальника генерального штаба вооруженных сил Турции генерала Хулуси Акара.

    Как сообщает Report, за услуги в развитии военного сотрудничества между двумя странами З.Гасанов вручил начальнику генштаба турецких вооруженных сил медаль "За заслуги в военном сотрудничестве" . 

    "Эту медаль буду постоянно носить на своей груди в знак азербайджано-турецкой дружбы и братства", - заявил Хулуси Акар. 

    Он пожелал успехов вооруженным силам Азербайджана.

    Стороны обсудили вопросы военного сотрудничества между двумя странами. 

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