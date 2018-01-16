Начальник Генштаба Вооруженных сил Азербайджана принял участие на заседании НАТО

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков 16-го января принял участие во встречах Военного комитета Североатлантического Альянса в форматах "Решительная поддержка" и "Проецирование Стабильности", которые состоялись на уровне начальников генеральных штабов в штаб-квартире НАТО.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

По информации, в ходе встречи, проведенной в формате "Решительная поддержка", начальники генеральных штабов обсудили среду безопасности в Афганистане, продолжение миссии НАТО "Решительная поддержка" и изменения в оперативной обстановке, в том числе ситуацию в регионе юго-восточной Азии.

На встрече, прошедшей в формате "Проецирование Стабильности", были обсуждены вопросы военного вклада в безопасность и стабильность в южном соседстве Европы, а также вопросы, связанные с сотрудничеством между НАТО, Европейским союзом, гарантами региональной безопасности и национальными усилиями в этом направлении.