Начальник Генштаба Пакистана совершит визит в Азербайджан

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с Председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Зубайром Махмудом Хайятом 22-го ноября совершит визит в Азербайджанскую Республику.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, визит начнется 22 ноября.
В рамках визита предусмотрены встречи пакистанской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана.
Визит продлится до 24-го ноября.
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