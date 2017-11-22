Начальник Генштаба Пакистана совершит визит в Азербайджан

Визит продлится до 24 ноября

22 ноября, 2017 13:23

https://report.az/storage/news/d8334fc67e6d2f7118e389282b443ce1/42738468-694a-438e-8f6f-46cdbc9fa472_292.jpg Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с Председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Зубайром Махмудом Хайятом 22-го ноября совершит визит в Азербайджанскую Республику. Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, визит начнется 22 ноября. В рамках визита предусмотрены встречи пакистанской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана. Визит продлится до 24-го ноября.