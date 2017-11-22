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    Начальник Генштаба Пакистана совершит визит в Азербайджан

    Визит продлится до 24 ноября

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Делегация во главе с Председателем Объединённого комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Зубайром Махмудом Хайятом 22-го ноября совершит визит в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, визит начнется 22 ноября.

    В рамках визита предусмотрены встречи пакистанской делегации в министерстве обороны и других государственных структурах Азербайджана.

    Визит продлится до 24-го ноября.

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