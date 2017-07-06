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    Начальник Генерального штаба ВС примет участие на Международной конференции

    Наджмаддин Садыков отправился в город Нью-Йорк

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель Министра обороны Азербайджанской Республики – Начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмаддин Садыков отправился в город Нью-Йорк для участия на второй Международной Конференции Начальников Генеральных штабов, проводимой в штаб-квартире Организации Объединенных Наций 6-7 июля.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

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