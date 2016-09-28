Начальник Генерального Штаба ВС Азербайджана отправился в Россию

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Санкт-Петербург.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.
Визит состоялся по приглашению первого заместителя министра обороны – начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерала армии Валерия Герасимова.
29 сентября генерал-полковник Н.Садыков примет участие в заседании Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ.
На заседании руководители делегаций проведут обмен мнением относительно вопросов сотрудничества в сфере обороны.
Визит продлится до 30-го сентября.
İlkin PirəliАвтор новости