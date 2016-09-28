Начальник Генерального Штаба ВС Азербайджана отправился в Россию

28 сентября, 2016 12:26

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Санкт-Петербург. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. Визит состоялся по приглашению первого заместителя министра обороны – начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерала армии Валерия Герасимова. 29 сентября генерал-полковник Н.Садыков примет участие в заседании Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ. На заседании руководители делегаций проведут обмен мнением относительно вопросов сотрудничества в сфере обороны. Визит продлится до 30-го сентября.