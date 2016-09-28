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    Начальник Генерального Штаба ВС Азербайджана отправился в Россию

    Наджмеддин Садыков примет участие в заседании Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ

    Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Санкт-Петербург.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    Визит состоялся по приглашению первого заместителя министра обороны – начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерала армии Валерия Герасимова.

    29 сентября генерал-полковник Н.Садыков примет участие в заседании Комитета Начальников Штабов Вооруженных Сил государств-участников СНГ.

    На заседании руководители делегаций проведут обмен мнением относительно вопросов сотрудничества в сфере обороны.

    Визит продлится до 30-го сентября. 

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