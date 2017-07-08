Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил принял участие в Международной Конференции

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Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель Министра Обороны Азербайджанской Республики – Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков принял участие на второй Международной Конференции Начальников Генеральных Штабов, проведенной в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в городе Нью-Йорк 6-го и 7- го июля 2017-го года, сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны.

Во время конференции были проведены дискуссии касательно развития миротворческих сил ООН, быстрой дислокации войск, учений и других соответствующих тем, а также встречи с официальными представителями Управления Миротворческих Операций и Управления по Полевой Поддержке.