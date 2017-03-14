Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана отправился в Москву

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков 14-го марта отправился в столицу Российской Федерации город Москву.

Как сообщили Report в министерстве обороны, генерал-полковник Н. Садыков 15-го марта примет участие в очередном заседании Комитета начальников штабов ВС государств-участников СНГ.

На заседании руководители делегаций проведут обмен мнениями относительно вопросов военного сотрудничества в рамках СНГ.

Кроме этого, в ходе заседания запланировано проведение конференции на тему "Военные аспекты противодействия терроризму на основе опыта, обретенного в результате боевых операций, проводимых в Сирии".