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    На выставке IDEF-2017 будет представлена продукция оборонного назначения Азербайджана по 260 наименованиям

    Расширенная делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым отправится в Турцию

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Созданная и произведенная на предприятиях министерства оборонной промышленности продукция будет представлена на XIII Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая состоится 9-12 мая в турецком Стамбуле.

    Об этом Report сообщили в министерстве.

    В связи с этим расширенная делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым отправится в Турцию.

    На 4-дневной выставке будет представлена продукция оборонного назначения, созданная и произведенная на предприятиях МОП, по 260 наименованиям.

    На выставке ожидается участие до 300 компаний из 50 стран мира.

    В рамках визита ожидаются встречи Я. Джамалова с представителями государства и правительства Турции, руководителями ряда делегаций, участвующих в выставке.

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