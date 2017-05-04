На выставке IDEF-2017 будет представлена продукция оборонного назначения Азербайджана по 260 наименованиям

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Созданная и произведенная на предприятиях министерства оборонной промышленности продукция будет представлена на XIII Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2017, которая состоится 9-12 мая в турецком Стамбуле.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В связи с этим расширенная делегация во главе с министром оборонной промышленности Явером Джамаловым отправится в Турцию.

На 4-дневной выставке будет представлена продукция оборонного назначения, созданная и произведенная на предприятиях МОП, по 260 наименованиям.

На выставке ожидается участие до 300 компаний из 50 стран мира.

В рамках визита ожидаются встречи Я. Джамалова с представителями государства и правительства Турции, руководителями ряда делегаций, участвующих в выставке.