На выставке ADEX демонстрируется новая бронетехника Азербайджана

На выставке ADEX демонстрируются три новых единицы бронетехники азербайджанского производства.
Как сообщает Report, бронетехника ITX-6-L предназначена для установки различного оборудования или вооружения.
Новая штурмовая бронированная машина ITX-20-H оснащена системами управления оружием, навигации, ночного видения. На ней возможна установка оружия калибра 12,7 мм. Машина защищена от подрыва взрывных устройств, ее вес составляет 10 тонн.
Бронемашина ITX-15 обладает возможностью оказания экстренной помощи.