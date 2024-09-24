На выставке ADEX демонстрируется новая бронетехника Азербайджана

На выставке ADEX демонстрируются три новых единицы бронетехники азербайджанского производства.

На выставке ADEX демонстрируются три новых единицы бронетехники азербайджанского производства.

Как сообщает Report, бронетехника ITX-6-L предназначена для установки различного оборудования или вооружения.

Новая штурмовая бронированная машина ITX-20-H оснащена системами управления оружием, навигации, ночного видения. На ней возможна установка оружия калибра 12,7 мм. Машина защищена от подрыва взрывных устройств, ее вес составляет 10 тонн.

Бронемашина ITX-15 обладает возможностью оказания экстренной помощи.