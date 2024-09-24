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На выставке ADEX демонстрируется новая бронетехника Азербайджана

На выставке ADEX демонстрируется новая бронетехника Азербайджана На выставке ADEX демонстрируются три новых единицы бронетехники азербайджанского производства.
Армия
24 сентября 2024 г. 15:13
На выставке ADEX демонстрируется новая бронетехника Азербайджана

На выставке ADEX демонстрируются три новых единицы бронетехники азербайджанского производства.

Как сообщает Report, бронетехника ITX-6-L предназначена для установки различного оборудования или вооружения.

Новая штурмовая бронированная машина ITX-20-H оснащена системами управления оружием, навигации, ночного видения. На ней возможна установка оружия калибра 12,7 мм. Машина защищена от подрыва взрывных устройств, ее вес составляет 10 тонн.

Бронемашина ITX-15 обладает возможностью оказания экстренной помощи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоADEX sərgisində Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi zirehli texnika nümayiş olunur

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