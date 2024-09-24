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На выставке ADEX-2024 демонстрируются надводные дроны азербайджанского производства

На выставке ADEX-2024 демонстрируются надводные дроны азербайджанского производства На V юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024 демонстрируются надводные дроны отечественного производства.
Армия
24 сентября 2024 г. 14:43
На выставке ADEX-2024 демонстрируются надводные дроны азербайджанского производства

На V юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024 демонстрируются надводные дроны отечественного производства.

Как сообщает Report, дроны под названием Kalan и Suqovuşan представляют собой надводные дроны-камикадзе, в ближайшее время они будут переданы в распоряжение азербайджанской армии.

Длина дрона Kalan составляет 1500 мм, ширина - 400 мм, дальность полета - 20 миль, скорость - 30 км/ч, тип - TNT, вес - 5 кг.

Длина дрона Suqovuşan 2200 мм, ширина - 500 мм, вес - 60 кг, дальность - 20 миль, скорость - 50 км/ч, взрывчатая часть, тип - TNT, вес составляет 10-15 кг.

Испытания дронов уже начались.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda suüstü dronlar istehsal edilib

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