Шехид Сабухи Ахмедов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения

Шехид Сабухи Ахмедов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения

В Баку на Второй Аллее почетного захоронения проходят похороны военнослужащего Сабухи Ахмедова, погибшего в результате провокации армянской стороны.

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Военнослужащий Сабухи Ахмедов, погибший в результате провокации армянской стороны, похоронен в Баку. Как сообщает Report, шехид был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения. Отметим, что Сабухи Ахмедов, лишенный родительской опеки, вырос в детском доме SOS. 09:15 В Баку на Второй Аллее почетного захоронения проходят похороны военнослужащего Сабухи Ахмедова, погибшего в результате провокации армянской стороны. Как сообщает Report, в церемонии принимают участие представители общественности, простые граждане. С.Ахмедов, лишенный родительской опеки, вырос в детском доме "Сос". Подпишитесь на наш Telegram канал