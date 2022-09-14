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Шехид Сабухи Ахмедов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения

Шехид Сабухи Ахмедов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения В Баку на Второй Аллее почетного захоронения проходят похороны военнослужащего Сабухи Ахмедова, погибшего в результате провокации армянской стороны.
Армия
14 сентября 2022 г. 10:08
Шехид Сабухи Ахмедов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения

Военнослужащий Сабухи Ахмедов, погибший в результате провокации армянской стороны, похоронен в Баку.

Как сообщает Report, шехид был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Сабухи Ахмедов, лишенный родительской опеки, вырос в детском доме SOS.

09:15

В Баку на Второй Аллее почетного захоронения проходят похороны военнослужащего Сабухи Ахмедова, погибшего в результате провокации армянской стороны.

Как сообщает Report, в церемонии принимают участие представители общественности, простые граждане.

С.Ахмедов, лишенный родительской опеки, вырос в детском доме "Сос".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid Səbuhi Əhmədov İkinci Fəxri xiyabanda dəfn edilib - YENİLƏNİB

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