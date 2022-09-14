Шехид Сабухи Ахмедов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения

Военнослужащий Сабухи Ахмедов, погибший в результате провокации армянской стороны, похоронен в Баку.
Как сообщает Report, шехид был похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.
Отметим, что Сабухи Ахмедов, лишенный родительской опеки, вырос в детском доме SOS.
09:15
В Баку на Второй Аллее почетного захоронения проходят похороны военнослужащего Сабухи Ахмедова, погибшего в результате провокации армянской стороны.
Как сообщает Report, в церемонии принимают участие представители общественности, простые граждане.
С.Ахмедов, лишенный родительской опеки, вырос в детском доме "Сос".