На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле

В Лачынском районе, в северо-западном направлении возвышенности Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, установленное незаконными вооруженными формированиями Армении.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Местность была прочесана подразделениями инженерного корпуса Азербайджанской армии. Обнаруженные мины были обезврежены специально группой саперов.
Только за вчерашний день с заминированной территории была вывезена и утилизирована в общей сложности 991 противопехотная мина типа PMN-E.
Отметим, что все обнаруженные на этом направлении мины были произведены в Армении после Отечественной войны - в 2021 году.