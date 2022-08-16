На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле

В Лачынском районе, в северо-западном направлении возвышенности Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, установленное незаконными вооруженными формированиями Армении.

В Лачынском районе, в северо-западном направлении возвышенности Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, установленное незаконными вооруженными формированиями Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Местность была прочесана подразделениями инженерного корпуса Азербайджанской армии. Обнаруженные мины были обезврежены специально группой саперов.

Только за вчерашний день с заминированной территории была вывезена и утилизирована в общей сложности 991 противопехотная мина типа PMN-E.

Отметим, что все обнаруженные на этом направлении мины были произведены в Армении после Отечественной войны - в 2021 году.