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На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле

На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле В Лачынском районе, в северо-западном направлении возвышенности Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, установленное незаконными вооруженными формированиями Армении.
Армия
16 августа 2022 г. 12:47
На Сарыбаба обнаружено установленное незаконными армянскими формированиями минное поле

В Лачынском районе, в северо-западном направлении возвышенности Сарыбаба, обнаружено противопехотное минное поле, установленное незаконными вооруженными формированиями Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Местность была прочесана подразделениями инженерного корпуса Азербайджанской армии. Обнаруженные мины были обезврежены специально группой саперов.

Только за вчерашний день с заминированной территории была вывезена и утилизирована в общей сложности 991 противопехотная мина типа PMN-E.

Отметим, что все обнаруженные на этом направлении мины были произведены в Армении после Отечественной войны - в 2021 году.

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Версия на английском языке ФотоMines buried by illegal Armenian armed groups discovered on Saribaba heights
Версия на азербайджанском языке ФотоSarıbaba yüksəkliyində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin basdırdığı 1000-ə yaxın mina aşkarlanıb

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