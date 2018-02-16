На вооружение в Нахчыване поступили модернизированные бронетранспортеры БТР-82А

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Модернизированные бронетранспортеры БТР-82А поступили на вооружение Отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, отличающаяся мощным орудием, защитой и высокой маневренностью бронетранспортер БТР-82А, предназначен для обеспечения высокой мобильности и повышения возможностей передвижения пешых на поле боя, поддержки боев огнем, ведения эффективной борьбы против различных систем вооружения противника, уничтожения его живой силы и воздушной техники, защиты экипажа от огня, осколков мин и снарядов, а аткже орудий массового истребления.

БТР-82А вооружен скорострельной 30-мм пушкой 2A72, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ в модуле БППУ. Повышена живучесть, проходимость, надёжность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеется противоосколочная защита. Бронетранспортер получил цифровые радиостанции с кодированием сигнала и комбинированные приборы наблюдения. Повышена противоминная стойкость. С наличием системы стабилизации орудия появилась возможность эффективной стрельбы в движении и ночью. Бронетранспортер снабжен двигателем мощностью 300 л. с. Экипаж- 3 человека. Мотострелки-7.