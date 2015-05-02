Азербайджанские военнослужащие примут участие на военном параде в Москве

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в преддверии 70-й годовщины со Дня Победы над немецким фашизмом встретился с группой участников Великой Отечественной войны 1941-45 гг.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны подчеркнул вклад славных сынов и дочерей Азербайджана в достижение победы над фашизмом. Он отметил, что сотни тысяч азербайджанцев пожертвовали своей жизнью во имя общей победы, азербайджанская дивизия проявляла образцы героизма и стойкости в этой войне.

Министр отметил активную роль ветеранов в настоящее время в воспитании молодежи в духе патриотизма, а также их активное участие в общественно-политической жизни нашей страны.

"В этом году, на военном параде в Москве примет участие и группа азербайджанских военнослужащих, которая возвысит наше знамя. В то же время, мы этим покажем всему миру насколько Азербайджану важна победа, которую Вы, ветераны, завоевали в трудные годы войны.

К сожалению, пока еще азербайджанские земли находятся под оккупацией. Однако, и Вы, ветераны, и весь наш народ должны быть уверены в том, что благодаря заботе и вниманию глубокоуважаемого президента страны Ильхама Алиева, наша армия оснащается современным вооружением, военной техникой. Личный состав Вооруженных сил день и ночь оттачивают свое военное мастерство на учебных полигонах.

На встрече от имени ветеранов министру обороны был вручен диплом "За заботу о ветеранах" и медаль "Солидарность ветеранов".

Далее был оглашен приказ министра обороны о награждении группы ветеранов денежной премией.