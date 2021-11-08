На вершину "Зяфяр" организована экспедиция "Железный кулак"

11-03 готово

Группа военнослужащих Военно-Воздушных сил, альпинистов горно-спортивного клуба «Гартал» и сотрудников Baku.TV совершила экспедицию «Железный кулак», посвященную годовщине Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.



Сначала были возложены цветы к могилам шехидов на Аллеях шехидов, почтена светлая память героев.



Группа альпинистов во главе с полковник-лейтенантом Залом Набиевым и руководителем горно-спортивного клуба «Гартал» Руфатом Годжаевым совершила восхождение на вершину «Зяфяр» на территории Губинского района.



Поднявшись на вершину «Зяфяр», расположенную в массиве Базардюзю Большого Кавказского хребта на высоте 4301 м над уровнем моря, участники экспедиции исполнили Государственный гимн Азербайджанской Республики, почтив минутой молчания память героев, погибших в Отечественной войне.