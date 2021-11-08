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На вершину "Зяфяр" организована экспедиция "Железный кулак"

На вершину "Зяфяр" организована экспедиция "Железный кулак" 11-03 готово
Армия
8 ноября 2021 г. 11:27
На вершину Зяфяр организована экспедиция Железный кулак

Группа военнослужащих Военно-Воздушных сил, альпинистов горно-спортивного клуба «Гартал» и сотрудников Baku.TV совершила экспедицию «Железный кулак», посвященную годовщине Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к могилам шехидов на Аллеях шехидов, почтена светлая память героев.

Группа альпинистов во главе с полковник-лейтенантом Залом Набиевым и руководителем горно-спортивного клуба «Гартал» Руфатом Годжаевым совершила восхождение на вершину «Зяфяр» на территории Губинского района.

Поднявшись на вершину «Зяфяр», расположенную в массиве Базардюзю Большого Кавказского хребта на высоте 4301 м над уровнем моря, участники экспедиции исполнили Государственный гимн Азербайджанской Республики, почтив минутой молчания память героев, погибших в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Zəfər" zirvəsinə "Dəmir yumruq" ekspedisiyası təşkil olunub

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