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На учениях военнообязанные выполнили практические стрельбовые упражнения

На учениях военнообязанные выполнили практические стрельбовые упражнения Согласно утвержденному Министром обороны плану подготовки на 2023 год, в воинской части "Н" продолжается учебно-тренировочный сбор, проводимый с целью совершенствования боевых навыков группы военнообязанных, находящихся в резерве. В соответствии с планом
Армия
14 июня 2023 г. 19:52
На учениях военнообязанные выполнили практические стрельбовые упражнения

Согласно утвержденному Министром обороны плану подготовки на 2023 год, в воинской части "Н" продолжается учебно-тренировочный сбор, проводимый с целью совершенствования боевых навыков группы военнообязанных, находящихся в резерве. В соответствии с планом военнообязанные выполнили практические упражнения стрельбы из стрелкового оружия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника в учебной зоне были успешно выполнены военнообязанными.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHərbi vəzifəlilər təlimdə praktiki atış çalışmaları yerinə yetiriblər

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