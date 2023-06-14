На учениях военнообязанные выполнили практические стрельбовые упражнения

Согласно утвержденному Министром обороны плану подготовки на 2023 год, в воинской части "Н" продолжается учебно-тренировочный сбор, проводимый с целью совершенствования боевых навыков группы военнообязанных, находящихся в резерве. В соответствии с планом

Согласно утвержденному Министром обороны плану подготовки на 2023 год, в воинской части "Н" продолжается учебно-тренировочный сбор, проводимый с целью совершенствования боевых навыков группы военнообязанных, находящихся в резерве. В соответствии с планом военнообязанные выполнили практические упражнения стрельбы из стрелкового оружия.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника в учебной зоне были успешно выполнены военнообязанными.