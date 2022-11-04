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На учениях в южном регионе спецназ выполнил задачи в ночное время

На учениях в южном регионе спецназ выполнил задачи в ночное время Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в ходе учений с воинскими частями сил специального назначения в южном регионе были выполнены различные специальные задачи в ночное время в условиях ограниченной видимости.
Армия
4 ноября 2022 г. 10:19
На учениях в южном регионе спецназ выполнил задачи в ночное время

Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в ходе учений с воинскими частями сил специального назначения в южном регионе были выполнены различные специальные задачи в ночное время в условиях ограниченной видимости.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В соответствии со сценарием учений спецназовцы на основе разведданных выполнили учебные боевые задачи по засаде, нападению и диверсиям с проникновением вглубь условного противника.

Спецназовцы выполнили задачи по уничтожению техники и живой силы противника в условиях непосредственного соприкосновения в обнаруженных укрытиях и на других направлениях условного фронта.

Небольшими подразделениями были выполнены действия по преодолению возможных барьерных систем в тылу врага, ведению боя в населенных пунктах и захвату.

Отметим, что основной целью дневных и ночных учений с учетом боевого опыта, полученного в Отечественной войне, является дальнейшее повышение уровня профессионализма и совершенствование практических навыков спецназовцев.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Special Forces fulfill tasks at nighttime during exercises held in southern region
Версия на азербайджанском языке Cənub bölgəsində keçirilən təlimdə xüsusi təyinatlılar gecə vaxtı tapşırıqlar icra ediblər

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