На учениях в южном регионе спецназ выполнил задачи в ночное время

Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в ходе учений с воинскими частями сил специального назначения в южном регионе были выполнены различные специальные задачи в ночное время в условиях ограниченной видимости.

Согласно плану боевой подготовки на текущий год, в ходе учений с воинскими частями сил специального назначения в южном регионе были выполнены различные специальные задачи в ночное время в условиях ограниченной видимости.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

В соответствии со сценарием учений спецназовцы на основе разведданных выполнили учебные боевые задачи по засаде, нападению и диверсиям с проникновением вглубь условного противника.

Спецназовцы выполнили задачи по уничтожению техники и живой силы противника в условиях непосредственного соприкосновения в обнаруженных укрытиях и на других направлениях условного фронта.

Небольшими подразделениями были выполнены действия по преодолению возможных барьерных систем в тылу врага, ведению боя в населенных пунктах и захвату.

Отметим, что основной целью дневных и ночных учений с учетом боевого опыта, полученного в Отечественной войне, является дальнейшее повышение уровня профессионализма и совершенствование практических навыков спецназовцев.