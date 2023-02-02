На учениях в Карсе азербайджанские военнослужащие с точностью поразили условные цели

16:27

16:27



На "Зимних учениях - 2023" в турецком городе Карс азербайджанские военнослужащие с точностью поразили условные цели.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

В ходе учений основное внимание уделялось обеспечению слаженной деятельности, улучшению коммуникационных возможностей войск.

Для поражения условных целей также применялись БПЛА.

За учениями наблюдали министры обороны Турции, Азербайджана и Грузии - Хулуси Акар, Закир Гасанов и Джуаншер Бурчуладзе.

Напомним, что в учениях принимали участие 2 113 военнослужащих из 17 стран.