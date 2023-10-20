На учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" отработаны задачи в условиях ограниченного видения в ночное время суток

Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023", которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября текущего года, подразделения коммандос двух братских стран отработали действия по различным задачам.

Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023", которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября, подразделения коммандос двух братских стран отработали действия по различным задачам.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, выполнив тактическую передислокацию в условиях ограниченного видения в ночное время суток, коммандос провели операцию, обезвредив диверсионную группу условного противника в пункте дислокации.

Основной целью учений является совершенствование тактических навыков военнослужащих в условиях ограниченного видения и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

"Продемонстрировав высокий профессионализм в ходе учений, коммандос успешно выполнили все задачи", - сообщили в Минобороны.