О нас

На учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" отработаны задачи в условиях ограниченного видения в ночное время суток

На учениях "Мустафа Кемаль Ататюрк-2023" отработаны задачи в условиях ограниченного видения в ночное время суток Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023", которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября текущего года, подразделения коммандос двух братских стран отработали действия по различным задачам.
Армия
20 октября 2023 г. 12:08
На учениях Мустафа Кемаль Ататюрк-2023 отработаны задачи в условиях ограниченного видения в ночное время суток

Накануне совместных тактических учений "Мустафа Кемаль Ататюрк – 2023", которые пройдут в Азербайджане с 23 по 25 октября, подразделения коммандос двух братских стран отработали действия по различным задачам.

Как передает Report со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, выполнив тактическую передислокацию в условиях ограниченного видения в ночное время суток, коммандос провели операцию, обезвредив диверсионную группу условного противника в пункте дислокации.

Основной целью учений является совершенствование тактических навыков военнослужащих в условиях ограниченного видения и дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

"Продемонстрировав высокий профессионализм в ходе учений, коммандос успешно выполнили все задачи", - сообщили в Минобороны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Combined Arms Army holds preparatory training for the "Mustafa Kemal Ataturk-2023" exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə komandoları şərti düşmənin diversiya qrupunu zərərsizləşdiriblər

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
Активы ГНФАР превысили 55 млрд долларов
13 октября 2023 г. 15:05
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
15 октября 2023 г. 07:07
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
15 октября 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi