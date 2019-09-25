На учениях "Кавказский Орел - 2019" выполнены огневые упражнения

В рамках учений "Кавказский Орел - 2019", которые проходят в Баку в соответствии с соглашением, достигнутым министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, силы специального назначения выполнили специальные огневые упражнения из автоматов, пистолетов, снайперских винтовок и гранатомётов одноразового применения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе стрельб, проводимых в составе смешанных огневых групп, спецназовцы, продемонстрировав высокий профессионализм, успешно выполнили поставленные задачи.