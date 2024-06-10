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На учениях "Кавказский орел – 2024" выполнены совместные действия

На учениях "Кавказский орел – 2024" выполнены совместные действия На учениях "Кавказский орел – 2024", проводимых в Азербайджане, спецназ демонстрирует высокий профессионализм.
Армия
10 июня 2024 г. 12:30
На учениях Кавказский орел – 2024 выполнены совместные действия

На учениях "Кавказский орел – 2024", проводимых в Азербайджане, спецназ демонстрирует высокий профессионализм.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На очередном этапе совместных учений был определен пункт расположения условного противника, осуществлен внезапный налет на него с применением ударного БПЛА, нейтрализована живая сила условного противника.

Задачи, поставленные в ходе учений "Кавказский орел – 2024", успешно выполняются военнослужащими Азербайджана, Турции и Грузии.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish, Georgian special forces demonstrate professionalism during Caucasian Eagle 2024 drills
Версия на азербайджанском языке “Qafqaz Qartalı - 2024”: PUA ilə şərti düşmən mövqelərinə qəfil zərbə endirilib

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