На учениях "Кавказский орел – 2024" выполнены совместные действия

На учениях "Кавказский орел – 2024", проводимых в Азербайджане, спецназ демонстрирует высокий профессионализм.

На учениях "Кавказский орел – 2024", проводимых в Азербайджане, спецназ демонстрирует высокий профессионализм.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

На очередном этапе совместных учений был определен пункт расположения условного противника, осуществлен внезапный налет на него с применением ударного БПЛА, нейтрализована живая сила условного противника.

Задачи, поставленные в ходе учений "Кавказский орел – 2024", успешно выполняются военнослужащими Азербайджана, Турции и Грузии.