На учениях "Кавказский орел – 2024" выполнены совместные действия

На учениях "Кавказский орел – 2024", проводимых в Азербайджане, спецназ демонстрирует высокий профессионализм.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
На очередном этапе совместных учений был определен пункт расположения условного противника, осуществлен внезапный налет на него с применением ударного БПЛА, нейтрализована живая сила условного противника.
Задачи, поставленные в ходе учений "Кавказский орел – 2024", успешно выполняются военнослужащими Азербайджана, Турции и Грузии.