На учениях "Братский кулак" задействованы танки, самолеты, вертолеты и БПЛА

На совместных учениях "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих были задействованы танки, артиллерийские батареи, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

На совместных учениях "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих были задействованы танки, артиллерийские батареи, самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщает Report, учения проводятся в целях обеспечения боевой слаженности вооруженных сил двух стран.

6 декабря в рамках учений, проходящих в холодную и снежную погоду, артиллерийскими батареями был открыт огонь по условным целям. Цели были поражены точными попаданиями, затем начались танковые стрельбы.

На следующем этапе учений раненые были эвакуированы на вертолете, одновременно была проведена операция по переправе через реку с помощью понтонных мостов, осуществлена переброска артиллерийских батарей.

Отметим, что учения с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проходят в городе Баку, а также на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Сегодня за учениями понаблюдали министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС генерал армии Атилла Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры ВС Азербайджана.