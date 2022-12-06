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На учениях "Братский кулак" выполнены задачи в ночное время суток

На учениях "Братский кулак" выполнены задачи в ночное время суток В ходе совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военных выполнены различные задачи в ночное время и в условиях ограниченной видимости.
Армия
6 декабря 2022 г. 09:18
На учениях Братский кулак выполнены задачи в ночное время суток

В ходе совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военных выполнены различные задачи в ночное время и в условиях ограниченной видимости.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На данном этапе учений при непосредственном контакте с условным противником были выполнены задачи по уничтожению его техники и живой силы.

На учениях, проводимых в целях обеспечения боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствования управления, обмена опытом и повышения профессионализма личного состава, военнослужащие братских стран демонстрируют высокий профессионализм.

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Версия на английском языке Nighttime tasks fulfilled during 'Fraternal Fist' exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə hərbçilərinin "Qardaş yumruğu" təlimində gecə vaxtı tapşırıqlar icra edilib

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