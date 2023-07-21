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На учениях азербайджанской армии на Каспии выполнены задачи по нейтрализации террористов

На учениях азербайджанской армии на Каспии выполнены задачи по нейтрализации террористов Тактические учения "Волна Хазри" по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются.
Армия
21 июля 2023 г. 13:47
На учениях азербайджанской армии на Каспии выполнены задачи по нейтрализации террористов

Тактические учения "Волна Хазри" по ведению боевых операций при охране и обороне энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря продолжаются.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На очередном этапе учений были выполнены задачи по нейтрализации террористической группировки, базирующейся на одном из островов в море, и выполнению боевых действий по предотвращению диверсионно-террористических атак.

Все поставленные задачи успешно выполняются во взаимодействии ВМС, Сухопутными войсками, ВВС и Береговой охраной Государственной пограничной службы.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Army carries out tasks of neutralizing terrorists in Khazri Wave exercises
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Ordusunun Xəzərdəki təlimlərində terrorçuların zərərsizləşdirilməsi tapşırıqları icra edilib

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