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На учениях Anatolian Phoenix-2025 выполнены задачи очередного этапа

На учениях Anatolian Phoenix-2025 выполнены задачи очередного этапа В ходе международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix-2025" ("Anadolu Ankası – 2025"), проводимых в городе Конье Турецкой Республики, были выполнены задачи очередного этапа.
Армия
21 мая 2025 г. 18:55
На учениях Anatolian Phoenix-2025 выполнены задачи очередного этапа

В ходе международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix-2025 (Anadolu Ankası – 2025), проводимых в городе Конье Турецкой Республики, были выполнены задачи очередного этапа.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала, в соответствии с планом учений, участникам был представлен брифинг, посвященный правилам безопасности, уточнению выполняемых задач на карте и последовательности их выполнения, рельефу и климату местности, на которой будут проводиться поисково-спасательные мероприятия.

Согласно плану, были успешно выполнены задачи по парашютной подготовке и поисково-спасательные мероприятия.

Основной целью выполнения поставленных на учениях задач является совершенствование навыков личного состава по использованию парашютов, дальнейшее повышение уровня их боевой и специальной подготовки, в том числе обеспечение слаженности и обмена опытом между военнослужащими стран-участниц.

Отметим, что Азербайджан на международных поисково-спасательных учениях представляют пилоты ВВС страны, специалисты парашютно-десантной и поисково-спасательной служб, технический персонал и авиационные средства.

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Версия на английском языке ФотоTasks of next phase fulfilled in Anatolian Phoenix - 2025 exercise
Версия на азербайджанском языке Фото"Anadolu Ankası – 2025" təlimində növbəti mərhələnin tapşırıqları icra olunub

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