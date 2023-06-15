На учениях Anatolian Phoenix – 2023 проведен день высокопоставленного наблюдателя

В рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix – 2023" проведен «День высокопоставленного наблюдателя».

В рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2023 проведен "День высокопоставленного наблюдателя".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и предстоящих задачах, был продемонстрирован короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия гости понаблюдали на учебной базе за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2023 различных эпизодов.

Было отмечено, что личный состав ВВС, ВМС и сил специального назначения Азербайджана, представляющий нашу страну на международных учениях, продемонстрировал высокий профессионализм.

Затем в соответствии с планом "Дня высокопоставленного наблюдателя" авиагруппами Solo Türk и Türk Yıldızları ВВС Турции были выполнены показательные полеты.

В заключение было сделано фото на память.