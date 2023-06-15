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На учениях Anatolian Phoenix – 2023 проведен день высокопоставленного наблюдателя

На учениях Anatolian Phoenix – 2023 проведен день высокопоставленного наблюдателя В рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix – 2023" проведен «День высокопоставленного наблюдателя».
Армия
15 июня 2023 г. 20:13
На учениях Anatolian Phoenix – 2023 проведен день высокопоставленного наблюдателя

В рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2023 проведен "День высокопоставленного наблюдателя".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерстве обороны Азербайджана.

Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и предстоящих задачах, был продемонстрирован короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия гости понаблюдали на учебной базе за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2023 различных эпизодов.

Было отмечено, что личный состав ВВС, ВМС и сил специального назначения Азербайджана, представляющий нашу страну на международных учениях, продемонстрировал высокий профессионализм.

Затем в соответствии с планом "Дня высокопоставленного наблюдателя" авиагруппами Solo Türk и Türk Yıldızları ВВС Турции были выполнены показательные полеты.

В заключение было сделано фото на память.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Anatolian Phoenix - 2023" təlimində "Yüksək Səviyyəli Müşahidəçi Günü" keçirilib

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