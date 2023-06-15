На учениях Anatolian Phoenix – 2023 проведен день высокопоставленного наблюдателя

В рамках проходящих в городе Конья Турецкой Республики международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2023 проведен "День высокопоставленного наблюдателя".
Об этом
Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и предстоящих задачах, был продемонстрирован короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.
После завершения официальной части мероприятия гости понаблюдали на учебной базе за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений Anatolian Phoenix – 2023 различных эпизодов.
Было отмечено, что личный состав ВВС, ВМС и сил специального назначения Азербайджана, представляющий нашу страну на международных учениях, продемонстрировал высокий профессионализм.
Затем в соответствии с планом "Дня высокопоставленного наблюдателя" авиагруппами Solo Türk и Türk Yıldızları ВВС Турции были выполнены показательные полеты.
В заключение было сделано фото на память.