 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На территории воинской части Военно-воздушных сил сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс

    Министр осмотрел радиолокационные системы

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по повышению боеготовности и улучшению социально-бытового условия личного состава Военно-воздушных сил.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового жилого комплекса на территории радиотехнической воинской части Военно-воздушных сил.

    Руководство министерства обороны осмотрело штаб, солдатскую казарму, столовую, котельную, продовольственный склад, медпункт, плац, а также другие служебные и административные комнаты на территории части.

    Министр дал указания в связи с ведением боевого дежурства на Командном пункте на более высоком уровне и осмотрел радиолокационные системы.

    После ознакомления с боевой деятельностью, социально-бытовым и служебным условием военнослужащих, руководство министерства обороны пообедало вместе с личным составом.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi