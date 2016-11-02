На территории воинской части Военно-воздушных сил сдан в эксплуатацию новый жилой комплекс

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются работы по повышению боеготовности и улучшению социально-бытового условия личного состава Военно-воздушных сил.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии нового жилого комплекса на территории радиотехнической воинской части Военно-воздушных сил.

Руководство министерства обороны осмотрело штаб, солдатскую казарму, столовую, котельную, продовольственный склад, медпункт, плац, а также другие служебные и административные комнаты на территории части.

Министр дал указания в связи с ведением боевого дежурства на Командном пункте на более высоком уровне и осмотрел радиолокационные системы.

После ознакомления с боевой деятельностью, социально-бытовым и служебным условием военнослужащих, руководство министерства обороны пообедало вместе с личным составом.