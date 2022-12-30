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На территории Лачынского района сданы в эксплуатацию новые военные объекты

На территории Лачынского района сданы в эксплуатацию новые военные объекты Продолжаются работы по дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения армии Азербайджана.
Армия
30 декабря 2022 г. 09:50
На территории Лачынского района сданы в эксплуатацию новые военные объекты

Продолжаются работы по дальнейшему улучшению материально-технического обеспечения армии Азербайджана.

Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Минобороны, на территории Лачынского района сданы в эксплуатацию новопостроенные пункты размещения. Заместители министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Энвер Эфендиев посетили несколько боевых позиций и введенные в эксплуатацию пункты размещения в Лачыне.

Было доложено, что военнослужащие бдительно несут службу на боевых позициях.

В пунктах размещения построены здания штабов, столовые, оружейные комнаты, медпункты, солдатские казармы, банно-прачечные комплексы, склады и автопарки. Для обеспечения централизованной системы отопления имеется котельная, для бесперебойного электроснабжения предусмотрены генераторы и солнечные батареи. На территории проведены работы по благоустройству, посажены различные деревья.

Затем была проверена боеготовность личного состава. Тактические задачи по различным элементам боевой подготовки были выполнены военнослужащими с высоким профессионализмом.

Встретившись с военнослужащими, несущими службу в суровых климатических условиях на территориях с крутым рельефом местности, заместители министра высоко оценили их боевую и морально-психологическую готовность.
Военнослужащих поздравили с предстоящими праздниками и вручили подарки.

Заместители министра обороны довели до соответствующих лиц поручения генерал-полковника Закира Гасанова по организации боевого дежурства и службы войск, дальнейшему улучшению социально-бытовых условий и материально-технического обеспечения военнослужащих.

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Версия на английском языке ФотоDeputy defense ministers check combat training of units in Lachin 
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə nazirinin müavinləri Laçındakı bölmələrin döyüş hazırlığını yoxlayıb

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