На территории Ходжавендского района сдано в эксплуатацию новое здание штаба

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, совершающий визит в Ходжавендский район, принял участие в открытии нового здания штаба.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, совершающий визит в Ходжавендский район, принял участие в открытии нового здания штаба.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, министру обороны было доложено о том, что для оперативного управления подразделениями во время боевых действий, а также для обеспечения взаимодействия с другими видами войск в штабе предусмотрены центр управления, оснащенный современными средствами коммуникации и информации, узел связи и другие служебные помещения.

Министр был подробно проинформирован о полном оснащении всех помещений надлежащей мебелью и оборудованием для организации служебной деятельности.

Затем министр обороны осмотрел новое двухэтажное жилое здание для военнослужащих. В ходе ознакомления с новым зданием было сообщено, что все квартиры здесь полностью отремонтированы и обеспечены необходимыми коммуникационными линиями. Созданы условия для эффективного досуга военнослужащих в соответствии с современными стандартами.

Положительно оценив проделанную работу, министр дал поручения соответствующим лицам по дальнейшему улучшению служебно-бытовых условий военнослужащих.

Затем генерал-полковник З.Гасанов провел совещание в новом здании штаба с участием командного состава и офицеров штаба.

Поздравив личный состав со священным праздником Гурбан, министр обороны довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед Азербайджанской Армией.

На совещании была подробно проанализирована оперативная обстановка на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне. Министр обороны дал конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих и повышению бдительности личного состава.

Рассказав о Центре операций по кибербезопасности, министр обороны подчеркнул особую значимость мер безопасности в области информационно-коммуникационных технологий в современном мире, как в условиях войны, так и в мирное время, было отмечено, что Азербайджанская Армия использует передовой опыт развитых стран в обеспечении кибербезопасности.

Затем были заслушаны доклады о деятельности новосозданных воинских частей коммандос и даны соответствующие указания об уделении особого внимания боевой подготовке коммандос.

Министр обороны подчеркнул важность дальнейшего повышения боевой и морально-психологической готовности, дисциплины, усиления охраны объектов военного назначения, пристального внимания к заботе и здоровью личного состава, усиления контроля за соблюдением правил безопасности.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указания по организации службы войск в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, а также по созданию новой военной инфраструктуры с целью дальнейшего улучшения служебно-боевых и социально-бытовых условий.

Министр обороны поручил соответствующим должностным лицам в канун Гурбан байрамы, как и во все времена, держать в центре внимания семьи участников войны и шехидов, отдавших жизнь за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В заключение группе военнослужащих, отличившихся на военной службе, были вручены ценные подарки.