На территории Агдере выявлен очередной склад боеприпасов.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
В ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Агдере был выявлен очередной склад боеприпасов. На складе было обнаружено и изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса и другие боеприпасы различного назначения.
Кроме того, с опорного пункта на указанном направлении были изъяты ящики с оружием и боеприпасами.