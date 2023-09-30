На территории Агдере выявлен очередной склад боеприпасов

На территории Агдере выявлен очередной склад боеприпасов.

На территории Агдере выявлен очередной склад боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе осмотра объектов гражданской инфраструктуры на территории Агдере был выявлен очередной склад боеприпасов. На складе было обнаружено и изъято большое количество патронов, ручных гранат, минометов, тяжелых артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, а также управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса и другие боеприпасы различного назначения.

Кроме того, с опорного пункта на указанном направлении были изъяты ящики с оружием и боеприпасами.